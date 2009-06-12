Валентина Качан: Качество белорусского молока не вызывает сомнений (ВИДЕО)

Представительная группа белорусских чиновников посетила Москву, где довела до сведения российских экспертов то, что подходы наших стран в сфере контроля за производством молочной продукции гармонизируются и унифицируются.

Необходимость подобной встречи возникла после того, как российская сторона ввела ряд ограничительных мер в отношении белорусской продукции.

Теперь, отмечают аналитики, Минская часть белого вопроса исчерпана и наступает время для внутримосковских межведомственных консультаций и согласований. Что же касается собственно молока, произведённого в нашей стране, то его полезность и качество по-прежнему вне конкуренции и вопросов не вызывает.



Валентина КАЧАН, заместитель министра здравоохранения РБ, главный санитарный врач: «В связи с введением в действие закона о техническом регламенте РФ, в нашей стране были гармонизированы подходы и мы унифицировали законодательство, которое сегодня в полном объеме отвечает требованиям технического регламента. Это показатели качества, которые мы контролируем, и те требования, которые заложены в этом техническом регламенте и регулируют вопросы безопасности продуктов питания. Мы все привели в соответствие с законодательной базой РФ, унифицированы подходы, об этом поставлена в известность российская сторона».

Михаил САВЕЛЬЕВ, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РБ: «Вся та продукция, в полном ассортименте, которую мы ввозим в РФ получила санэпидемзаключение российской стороны. И я не вижу здесь проблем. Единственное, что российская сторона усомнилась в легитимности документов, своими же предприятиями, которые аттестованы на право выдачи. Мы сейчас этот вопрос урегулируем, дополнительно, доставим информацию, если необходимо - снова перерегистрируем, в тех лабораториях, которые предложены санпотребнадзором».

Виктор НАЗАРЕНКО, первый заместитель председателя государственного комитета по стандартизации: "Регламент, который введен сегодня РФ, - очень непростой, он имеет ряд технических вопросов и законодательных. Российские предприятия, как и наши, при внедрении столкнулись с целым рядом трудностей, но, учитывая, что наша промышленность, с нашей точки зрения, вполне готова для того, чтобы поставлять продукцию – все наши предприятия своевременно получили сертификаты соответствия. Все сертификаты РФ. По нашим данным имеется более 1200 сертификатов на нашу продукцию, поэтому мы уверены, что эта продукция заслуживает российского рынка. Мы считаем, что мы должны там присутствовать и проблемы, которые связаны с оформлением документов, которые связаны с согласием или отказом российской стороны признавать свои же заключения – проблемы РФ... Если сегодня нет претензий к тому, что нарушено качество безопасности нашей продукции, о том, что не имеет права поставляться на рынок – так это неправильно. Наша позиция очень жесткая – мы считаем, что основания для не допуска нашей продукции на рынок РФ - нет никаких".

