Вальдемар Павляк: Создание Таможенного союза вызвало интерес у польских бизнесменов

В Минске проходит второе заседание совместной белорусско-польской комиссии по экономическому сотрудничеству. Как отметил вице-премьер Польши – Вальдемар Павляк, создание Таможенного союза «тройки» открывает новые возможности для взаимодействия.

По его словам, «в последнее время возрастает интерес польских компаний к сотрудничеству, инвестициям, участию в приватизационном процессе в Беларуси. Перспективным направлением польская сторона считает проекты в энергетике, в частности строительство электростанции в городе Зельва Гродненской области. Изучается возможность взаимодействия в нефтегазовой сфере, в химической промышленности, в железнодорожных перевозках. Польша заинтересована поддерживать Беларусь в контактах с Евросоюзом.

Иван Бамбиза, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

– Для эффективного развития торгово-экономического сотрудничества между нашими странами, важны совместные усилия по упрощению условий взаимных поездок граждан, по облегчению визового режима. Этим целям призван служить разработанный сторонами и находящийся на заключительной стадии согласования договор о правилах приграничного движения. Резюмируя, хотел бы подчеркнуть, что от слаженности и эффективности нашей совместной работы выиграют не только государственные предпринимательские структуры обеих стран, но и простые граждане Беларуси и Польши.

Вальдемар Павляк, вице-премьер Польши, министр экономики:

– Есть хороший потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Создание Таможенного союза между Беларусью, Россией и Казахстаном вызвало волну интереса у польских бизнесменов в реализации своих инвестиционных возможностей в вашей стране. Мы хотели бы участвовать в приватизации белорусских предприятий, а также поделиться нашим опытом по диверсификации сельского хозяйства.

Это не первый визит польского вице-премьера в нашу страну. По итогам предыдущих переговоров, которые состоялись в феврале прошлого года, подписано 5 документов. В частности – меморандум о сотрудничестве между фондовыми биржами и торгово-промышленными палатами. Тогда стороны договорились совместно реализовать три проекта – «Гомель», «Добрососедство» и «Августовский канал».