Вальдемар Павляк: Нами движет идея приблизить Беларусь к тем возможностям, которые открывают различные программы ЕС

Беларусь и Польша в торгово-экономическом сотрудничестве - партнеры традиционные. За последних восемь лет уровень взаимной торговли между странами увеличился в шесть раз - до 3 млрд. долларов.

Мировой финансово-экономический кризис в прошлом году эти темпы затормозил. Поэтому работа совместной комиссии по экономическому сотрудничеству направлена, в том числе, на то, чтобы улучшить показатели. Возможности и желание у наших стран есть. Как было отмечено на сегодняшнем заседании двух сторон, мы заинтересованы в расширении сотрудничества с во всех сферах. Конечно, для этого нужны конкретные эффективные шаги и механизмы.

Иван Бамбиза, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Для эффективного развития торгово-экономического сотрудничества между нашими странами, важны совместные усилия по упрощению условий взаимных поездок граждан, по облегчению визового режима. Этим целям призван служить разработанный сторонами и находящийся на заключительной стадии согласования договор о правилах приграничного движения. Резюмируя, хотел бы подчеркнуть, что от слаженности и эффективности нашей совместной работы выиграют не только государственные предпринимательские структуры обеих стран, но и простые граждане Беларуси и Польши.

Направлений сотрудничества в более широком смысле оказалось очень много. У страны-соседки есть сильный интерес выступать партнером Беларуси в сфере транспорта, туризма, сельского хозяйства. Особый интерес к возможностям Таможенного союза, в который с января вступили наша страна, Россия и Казахстан. Ведь здесь открываются новые перспективы и для польского бизнеса. Который, везя в Беларусь европейские товары, по сути, будет иметь единый тарифный рынок с границами аж до Новосибирска и Алматы. То есть, условия для экспорта очень многообещающие.

Вальдемар Павляк, вице-премьер Республики Польша:

Таможенный союз открывает новые условия для развития торговли и кооперации между нашими странами. Интерес со стороны польских компаний к сотрудничеству, инвестициям, приватизационным процессам, происходящим в Беларуси, постоянно возрастает. Мы видим большой потенциал для взаимодействия, в том числе по применению польского опыта в сфере приватизации в Беларуси, диверсификации сельского хозяйства.

Еще одна важная для белорусского-польского сотрудничества тема – энергетика. Уже есть интересный проект по строительству электростанции в Зельве. Приоритетным называется и взаимодействие в нефтегазовой сфере, химической промышленности, развитии станции на местных видах топлива.

Кстати, поляки имеют очень большой опыт в использовании электрических станций на основе бурого угля. Дело в том, что треть потребностей в электроэнергии они закрывают за счет этого вида топлива. Мы свои мощности в данной области только развиваем. Польша не против поделиться опытом и технологиями. Поэтому хотела бы открыть у нас логистический центр по горнодобывающему оборудованию. Кстати, Польша среди стран ЕС меньше всего пострадала от кризиса. Помогла девальвация валюты и диверсификация своих ключевых отраслей. Уже на встрече в Правительстве наш премьер заметил, что Беларуси удалось сохранить докризисные темпы.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Вы в Европейском союзе, по официальным данным, менее всего подверглись удару мирового финансового кризиса. Беларусь подвела итоги 2009 года, и мы тоже имеем рост валового продукта по сравнению с 2008 годом до 100,2%, то есть, экономика Беларуси прошла кризисный год на уровне докризисного.

Речь шла и о таможенных тарифах на белорусские товары для продажи в Европу. Дело в том, что сейчас в ЕС он составляет 5,2%, а для белорусского экспорта — от 18 до 80%. В Правительстве в этом видят барьер не только для свободной торговли, но и для привлечения инвестиций.

Вальдемар Павляк, вице-премьер Республики Польша:

Нами движет идея приблизить Беларусь к тем возможностям, которые открывают различные программы ЕС. Мы видим ваши сигналы и считаем, что должны действовать в направлении унификации торговой политики. Особенно в период кризиса соседним странам нужно делать все возможное, чтобы облегать и упрощать взаимоторговые связи.

Сегодня стороны подписали договор между Государственным комитетом по имуществу Беларуси и польским акционерным обществом AKj Capltal. Эта структура будет нашим инвест-агентом на территории Польши, то есть заниматься поиском бизнесменов, которые хотят и готовы вкладывать деньги в наши предприятия. Впрочем, от слаженности и эффективности сотрудничества наших стран должны выиграть не только бизнес-структуры, но и простые люди.