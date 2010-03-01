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В Зимбабве с 1 марта владеть фирмой или предприятием сможет только представитель коренного населения

01 марта 2010 12:50
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На то, чтобы представить сведения об акционерах с указанием их расовой принадлежности у компаний есть полтора месяца. Нарушителям законодательства грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.Противники новых правил утверждают, что это может погубить и без того хрупкую экономику южноафриканского государства. В стране в прошлом году даже вывели из обращения национальную валюту – зимбабвийский доллар. Власти не смогли справиться с гиперинфляцией. В стране не хватает продовольствия и топлива. А уровень безработицы достигает 80%.
# Экономика

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