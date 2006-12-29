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В Жлобине открывается ледовая арена "Металлург"

29 декабря 2006 15:24
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Александр Лукашенко примет участие в торжественной церемонии открытия ледовой арены "Металлург". И это всего лишь часть огромного многофункционального комплекса, который объединит в будущем под одной крышей ледовый дворец, бассейн с 50-метровыми дорожками, аквапарк и гостиницу. Накануне Президент обратил особое внимание на необходимость развития физкультурно-оздоровительной инфраструктуры Жлобина, поскольку основную часть населения одного из крупнейших райцентров Гомельской области составляет молодежь. Александр Лукашенко намерен лично испытать лед. Глава государства примет участие в хоккейном матче между командами Президента Беларуси и командой ветеранов хоккея Гомельского региона.
# Экономика

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