В Жлобине открывается ледовая арена "Металлург"

Александр Лукашенко примет участие в торжественной церемонии открытия ледовой арены "Металлург". И это всего лишь часть огромного многофункционального комплекса, который объединит в будущем под одной крышей ледовый дворец, бассейн с 50-метровыми дорожками, аквапарк и гостиницу. Накануне Президент обратил особое внимание на необходимость развития физкультурно-оздоровительной инфраструктуры Жлобина, поскольку основную часть населения одного из крупнейших райцентров Гомельской области составляет молодежь. Александр Лукашенко намерен лично испытать лед. Глава государства примет участие в хоккейном матче между командами Президента Беларуси и командой ветеранов хоккея Гомельского региона.