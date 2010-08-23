В Жлобине частники вытесняют с рынка крупного производителя мягких игрушек

Как плохой маркетинг может стоить целого производства, и откуда растут ноги у плюшевых зверушек?

И сертификат качества есть, и цена вроде бы «удобная». Но покупателей раз-два и обчелся. А ведь не так давно на этом перроне плюшевые белорусские зайцы и слоны шли нарасхват. В игрушечном бизнесе частники вытеснили даже отнюдь не игрушечного конкурента — местную меховую фабрику. Заводчане честно признаются — не выдержали конкуренции.

Татьяна Почтарева, главный технолог предприятия:

Наша продукция дороже. Естественно, цена, как один из факторов конкурентоспособности. И кто будет покупать более дорогую продукцию, если можно купить более дешевую?

Теперь в этих цехах производят лишь сам искусственный мех. Для верхней одежды и головных уборов. А еще подкладки в обувь и детские карнавальные костюмы. Новогодние наряды — почти те же игрушки, разве что без мягкой «начинки». Да и спрос на них сезонный.

Михаил Зыль, слесарь-наладчик по ремонту швейного и трикотажного оборудования предприятия:

Сейчас вот пойдут карнавалы, шьем: собачки, медведи, лисы. Более яркие, красивые — детям нравится.

Большая часть жлобинского искусственного меха идет на рынок Беларуси. Треть покупает Россия. Начали поставлять продукцию в Казахстан и Прибалтику. Но завоевать европейские рынки пока не получается.

Татьяна Почтарева, главный технолог предприятия:

Выявляем места, над которыми нам нужно поработать, усовершенствовать, планируем работы на следующий год. Одно из основных направлений — это, конечно, закупка нового оборудования.

Пока на предприятии выстраивают маркетинговую политику на будущее , покупатель определяет свои пристрастия уже сегодня. Белорусским плюшевым зайцам и собачкам предпочитает привозных. Они и песни поют, и танцуют, и стихи детские читают. А ведь подобные игрушки можно было шить на местной фабрике.

Надежда, швея предприятия:

Мы уже долго работаем, у нас уже опыт есть. Стараемся делать что-то новое.

Кстати, многие их тех же вокзальных торговцев ,которые потеснили фабричный игрушечный бизнес — бывшие работники самого предприятия . Кстати, они под веяния рынка перестроились гораздо быстрее — теперь в частном порядке ездят продавать игрушки в Украину, на Урал и даже в Западную Сибирь. И — между прочим — успешно.