В январе в Беларуси будет принят новый размер минимальной заработной платы

С ноября заработный минимум составит 400 тысяч рублей. Скачок солидный – с 258 тысяч. Аналогичное повышение ожидает и тарифную ставку первого разряда: её размер составит 118 тысяч вместо прежних 90.

Минимальная зарплата и тарифная ставка первого разряда – это основные показатели в системе оплаты труда. Говоря простым языком, наниматель не имеет права платить меньше, чем эти два показателя. Иначе штрафные санкции будут на порядок выше.

Евгений Казакевич, заместитель начальника отдела труда Комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома:

Например, уборщица. Если на предприятии она тарифицируется очень низко – часто это в аграрном секторе – и зарплата её меньше минимальной, то наниматель обязан эту разницу возместить до минимального уровня.

Таким образом государство гарантирует минимальный доход низкооплачиваемых работников.

В Беларуси ежегодно увеличивали этот показатель. Так, в 2007 году он составлял 179 тысяч, через год вырос до 208, в начале этого года был более 250 тысяч. А с 1 ноября – уже 400 тысяч рублей.

Выросшая тарифная ставка первого разряда – ещё одна мера поддержки бюджетников. Причем в Беларуси их старались поддерживать всегда. Так, тарифную ставку в 2008 повышали с 73 до 77 тысяч рублей. В нынешнем году росла она в несколько этапов: январское повышение до 81 тысячи, затем июньское – до 90 тысяч. И вот ноябрьский рост – 118 тысяч. А ведь тарифная ставка – основа любой бюджетной зарплаты.

Евгений Казакевич, заместитель начальника отдела труда Комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома:

Размер тарифной ставки первого разряда умножается на коэффициент Единой тарифной сетки. И далее пойдет надбавки. Эти надбавки регулируются соответствующим законодательством. От этого формируется и вся зарплата.

После Нового года социальная политика в области оплаты труда сохранится на прежнем уровне. Поэтому в январе ожидается очередное повышение основных зарплатных показателей. Но это только на два месяца.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Вы совершенно верно обратили внимание, что на два месяца, потому что в январе по итогам работы за 2010 год, согласно закону, будет принят новый размер минимальной заработной платы с учетом достигнутых показателей за 2010 год.

2010 год – итоговый год пятилетки. В программе социально-экономического развития поставлена задача, чтобы номинальная заработная плата к концу года достигла $500 в эквиваленте.

Ирина Туркова, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ