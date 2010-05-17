В вопросе пошлин на нефть и ввоза автомобилей в рамках Таможенного союза Беларусь будет отстаивать интересы своих граждан

Об этом сегодня Президенту доложил глава правительства Сергей Сидорский. Речь идёт о встрече премьер-министров стран СНГ, которая пройдет в пятницу в Санкт-Петербурге.

В течение рабочего дня пройдут также переговоры в рамках ЕврАзЭС и Таможенного союза. Александру Лукашенко было доложено о тех предложениях, которые планируется закрепить на уровне глав правительств.

Документы, подготовленные белорусской стороной, уже прошли все процедуры согласования у экспертов и готовы к подписанию. При этом существует ряд вопросов, по которым наша республика занимает принципиальную позицию. Это касается прежде всего отмены ограничений по свободному перемещению товаров в Таможенном союзе.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы будем отстаивать принципиальную позицию по таможенным пошлинам, в том числе на нефть и нефтепродукты в рамках Таможенного союза. Также Президентом дан ряд поручений, касающихся ввоза легковых автомобилей в нашу страну. Позиция белорусского правительства в том, чтобы максимально были учтены наши интересы. Они состоят в том, чтобы сохранить таможенные пошлины или принять такие решения, которые устраивали бы все три государства. По крайней мере, Казахстан пока в переговорном процессе нас поддерживает в этих вопросах.

Президенту сегодня также было доложено о социально-экономическом развитии Беларуси за четыре месяца этого года. В стране наблюдается рост промышленного производства – 106% за текущий период. По товарообороту на внешних рынках наша республика прибавила сразу на 28%. Неплохо идут дела и в строительной сфере. С начала года уже введено в эксплуатацию 1,5 млн. квадратных метров. При этом 900 тыс. из них — это жилье для нуждающихся.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Инфляция в стране — 0.8% Мы принимаем все меры, чтобы после зимних месяцев активно начинать заниматься заработной платой и выходить на ее повышение. Как в реальном секторе экономики, так и в бюджете. Кроме этого, мы выполним обязательства перед пенсионерами по постепенному повышению пенсии с учетом рост заработных плат.