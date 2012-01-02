В Витебской области впервые начали выдавать льготные кредиты предпринимателям

Новости Беларуси, Витебская область. Проекты, претендующие на финансовую поддержку государства должны быть инновационными, а предприятия заниматься выпуском экспортоориентированной, импортозамещающей, энергосберегающей продукции и внедрением новых технологий. Первыми льготные ссуды получили туристическая фирма, автосервис и фермерское хозяйство.

«Пятачок» весом под полтонны — гордость фермера. Всего на комплексе 500 голов. Их станет вдвое больше, когда достроят этот откормочник. В мае частник выкупил здание у местного РАЙПО и сделал капремонт.

Сергей Никифоров, фермер:

В этом году закупили 100 кубов леса, шифер, крышу новую сделали, полы залили, осталось только кормушки сварить — и поставить свиней на откорм.

Свиноводством Сергей Никифоров занимается с 2004 года. Все начинал с нуля. Сейчас хозяйство расширяется. Это уже второй свинокомплекс. Сегодня здесь полный цикл — разводят и выращивают поросят белорусских и зарубежных пород и на мясо, и на продажу. Корма производят сами — так дешевле. Потому без техники не обойтись. На ее покупку фермер и решил взять кредит.

Сергей Никифоров, фермер:

Сегодня у нас два собственных трактора. За счет этого кредита мы дополнительно уже купили еще 1 трактор. Думаю, в ближайшее время мы еще оборудование докупим. Кредит, конечно, нам поможет.

Льготными кредитами Витебщина впервые подпитала малый бизнес. Условия кредитования хорошие: выдают ссуду на 3 года под процентную ставку равную половине ставки рефинансирования плюс два процентных пункта. Но деньги на развитие предприниматели получают только за свежие идеи.

Валентин Цветков, начальник управления развития предпринимательства и потребительского рынка Витебского облисполкома:

Условия простые для всех. Нужно сделать небольшой бизнес-план, продукция, которую будут выпускать должна быть инновационной, экспортоориентированной или импортозамещающей. Я считаю, что это довольно-таки здорово, особенно для нашего бизнесмена. И эти льготные кредиты помогут расширить производство, увеличить объемы производства. Я думаю, от этого выигрывают все. И государство, и предприниматели.

За малым бизнесом большое будущее. Ежегодно только в Витебской области открывается от семисот до тысячи новых частных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они дают 18 тысяч новых рабочих мест в год. Как показывает практика, такие фирмы более гибкие и мобильные.

Стартовый капитал необходим всем начинающим бизнесменам. Получить поддержку для своего «стартапа» теперь просто. Главное — представить инновационный проект.