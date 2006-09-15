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В Витебской области уборочная кампания еще продолжается

15 сентября 2006 09:21
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К 14 сентября было собрано 740 тысяч тонн зерна. Необмолочены пока зерновые на 40 тысячах гектаров. До первого октября планируется закончить их уборку и управиться со льном. А до 25 сентября предстоит засеять озимые.

:Убирать зерновые, теребить лен и сеять озимые одновременно - такого "экстрима" аграрии области не припоминают.  Александр Гришман  в сельском хозяйстве не первый год. И не впервые он получает грамоту как лучший механизатор льнозавода. Говорит, несмотря на все превратности погоды, уборку льна обязательно завершат вовремя.

В Оршанском районе теребление льна закончили 14 сентября, теперь осталось его поднять, связать и отправить на льнозавод. Но почва вязкая и не везде на подъеме тресты  работает техника.  В помощь приходят  рабочие городских и районных предприятий. Полным ходом засевают и озимые.  Нынче в Оршанском районе еще надо засеять 13 с половиной тысяч гектаров - это 80% от запланированного.

До 25 сентября здесь планируют сев завершить.  Делается всё, чтобы урожай следующего года был полновесным.

# Экономика

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