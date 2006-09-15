В Витебской области уборочная кампания еще продолжается

К 14 сентября было собрано 740 тысяч тонн зерна. Необмолочены пока зерновые на 40 тысячах гектаров. До первого октября планируется закончить их уборку и управиться со льном. А до 25 сентября предстоит засеять озимые.

:Убирать зерновые, теребить лен и сеять озимые одновременно - такого "экстрима" аграрии области не припоминают. Александр Гришман в сельском хозяйстве не первый год. И не впервые он получает грамоту как лучший механизатор льнозавода. Говорит, несмотря на все превратности погоды, уборку льна обязательно завершат вовремя.

В Оршанском районе теребление льна закончили 14 сентября, теперь осталось его поднять, связать и отправить на льнозавод. Но почва вязкая и не везде на подъеме тресты работает техника. В помощь приходят рабочие городских и районных предприятий. Полным ходом засевают и озимые. Нынче в Оршанском районе еще надо засеять 13 с половиной тысяч гектаров - это 80% от запланированного.

До 25 сентября здесь планируют сев завершить. Делается всё, чтобы урожай следующего года был полновесным.