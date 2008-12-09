В Витебской области проконтролируют цены на рынках

Как показали проверки, предприниматели пользуясь возможностью назначать свободные цены на товар, необоснованно их завышают.

Владельцам рынков предложили пересмотреть договоры аренды с предпринимателями таким образом, чтобы установление экономически обоснованной цены на продукцию стало для них выгодным.

Специалисты управления ценовой политики местного облисполкома организовали специальные рейды по рынкам. Выяснилось: стоимость продукции необоснованно завышалась. Пользуясь возможностью назначать свободные цены, частники реализовывали товар значительно дороже, чем предприятия потребкооперации. Власти города достигли соглашения с бизнесменами.

Мясо – один из самых востребованных продуктов. Особенно накануне Нового Года. Приятным сюрпризом для покупателей Витебщины стало заметное снижение цен на свинину. К примеру, грудинка упала в цене на тысячу рублей.

Проверки показали: частники максимально накручивали цены на свинину на рынках города. По закону индивидуальные предприниматели и ЧУПы не обязаны экономически обосновывать цены на реализуемую продукцию. Однако свободные цены не должны стать недоступными.

Ценовый баланс на рынках области восстановлен. Бизнесмены теперь равняются на предприятия потребкооперации. Последние и ранее торговали мясом по более низким ценам. Без скидок предприниматели не выдержали бы конкуренции.

В преддверии праздников скидки конечно радуют. И все же в выигрыше будет тот, кто не станет откладывать предновогодний шоппинг на последние дни декабря.



