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В Витебских водоёмах поселится Радужная форель

08 ноября 2006 15:12
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Промышленное производство мальков высокоценной лососевой породы рыб станет возможным благодаря реконструкции Богушевского рыбопитомника, которая начнется в 2007 году. На реализацию проекта, в соответствии с республиканской и областной программами развития рыбоводства до 2010 года, будет направлено 2 млрд. рублей. Предусмотрена также реконструкция еще трех рыбопитомников в Поставском, Чашникском и Полоцком районах. Как считают специалисты, благодаря восстановлению и модернизации рыбопитомников начнется активное зарыбление водоемов ценными промысловыми рыбами: щукой, толстолобиком и судаком. Это позволит увеличить ассортимент рыбной продукции на прилавках магазинов и повлиять на рацион питания населения.
# Экономика

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