В Витебске решают задачу сохранения рынков сбыта и выполнения бизнес-плана в условиях мирового экономического кризиса

Большинство предприятий региона производили товар на экспорт, однако многие из постоянных покупателей, в частности из России и Прибалтики столкнулись с экономическими трудностями.

Тамара Никитична бизнес-план готова выполнять по наработанной схеме. За 40 лет работы на предприятии – никакими кризисами не испугаешь. В этом году задача – не удерживать прежние позиции, а перевыполнить производство на 12%. Окно в Европу здесь стали прорубать после того, как постоянные российские и азиатские покупатели столкнулись с экономическими трудностями. Теперь предприятие активно ищет новые рынки сбыта. Восемь лет экспортные поставки стабильно растут, и останавливаться здесь не собираются. Плиты ДВП и ДСП, двери, окна и другая деревянная начинка для жилых домов – лежать на складе не будет железно.

Еще один залп по мировому финансовому кризису – энергосберегающая котельная. Технология с легким паром на собственных отходах согревает все производство. Только за месяц сэкономили 300 миллионов рублей. На энергосберегающее оборудование перешли и на другом предприятии. Экономить на сырье – нет. Сокращать сотрудников – исключено. Чтобы процент жирности в молоке остался прежним – производить надо больше, говорят на заводе. Как стимул – такая продукция на складе долго не пролежит. Если без дверей и мебели можно обойтись, то без молока – никак. Россияне, которым поставляли 50% продукции, теперь ищут товар подешевле. На молочном заводе соответственно нашли тех, кого цена вполне устраивает.

Причины мирового кризиса, как он развивается, и какое влияние может оказать на работу предприятий. Искать ответы на эти вопросы в регионе решили сообща. Безучастным не остается и государство. Президент подписал указ о стимулировании промышленного производства. Предприятия, реализующие инновационые программы, получат налоговые льготы. Дополнительные средства они смогут направить на модернизацию производства и выпуск новых видов продукции.