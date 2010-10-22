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В Витебске продано здание библиотеки за 700 миллионов рублей

22 октября 2010 15:03
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Как сообщили в фонде «Витебскоблимущество», 14 октября на аукционе за 700 миллионов белорусских рублей продано здание, в котором с 1959 по 2005 год находилась детская библиотека имени Крупской, с 1988-го — отдел детской литературы Витебской областной библиотеки имени Ленина.

Двухэтажное кирпичное здание общей площадью 484 квадратных метра выставлялось на торги с начальной ценой продажи около 215,8 миллиона рублей одновременно с правом заключения договора аренды земельного участка. Участок площадью более 0,06 га для содержания и обслуживания здания передается в аренду на 50 лет.

Объект, расположенный в центре Витебска, недалеко от ратуши, привлек для участия в аукционе четырех потенциальных покупателей. Победитель определился на 12-м шаге аукциониста, цена продажи здания бывшей библиотеки  превысила начальную почти в 3,3 раза, пишет газета «Витьбичи».

# Экономика

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