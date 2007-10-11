В Витебске открылся 5-й Международный инвестиционный форум

Представители коммерческих и финансовых структур из 14 стран приняли участие в 5-ом Международном инвестиционном форуме.

Представители коммерческих и финансовых структур из четырнадцати стран мира приняли участие в 5-ом Международном инвестиционном форуме, который сегодня открылся в Витебске. Главная тема - инвестиции для развития бизнеса и регионов.

Витебская область, в силу своего географического положения, является наиболее привлекательной для создания на её территории совместных предприятий. По количеству заключенных в первый день контрактов можно судить о том, что некоторые инвестиционные проекты уже в скором будущем воплотятся в жизнь.

5-ый инвестиционный форум собрал рекордное количество гостей. В город над Двиной прибыли представители бизнес-среды из 14-ти стран. Среди них Польша, Словакия, Болгария, Франция, Индия, Норвегия, Швеция, Италия и другие. В этом году участникам и гостям форума представили около двухсот проектов. Для сравнения в 2003 году их было всего 30.

Витебская область сегодня предлагает инвестировать деньги в топливно-энергетическую, строительную отрасль, пищевую промышленность, транспорт, сельское хозяйство и развитие сферы экотуризма и отдыха.

Многолетние бизнес - отношения между Белоруссией и Словакией - как показатель взаимовыгодного сотрудничества. Товарооборот между этой Европейской страной и Витебской областью за прошлый год вырос на 380%. На территории Беларуси открылось несколько новых совместных предприятий. В ближайших планах - заключение очередных выгодных контрактов.

Проект "Дом милосердия", который представлен на форуме впервые, предполагает инвестиции в благотворительность. Лучшие из 200 инвестиционных проектов имеют реальную перспективу на реализацию в народно-хозяйственном комплексе Беларуси. Инвестирование белорусских экономических и социальных программ гарантирует взаимную выгоду для обеих сторон.

