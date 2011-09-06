В Витебске начали выпускать автогидроподъемники, аналогов которым нет в СНГ

Первый опытный образец автогидроподъемника завод выпустил в начале этого года. Сейчас на счету предприятия уже 50 машин.

Могли бы и больше – мощности позволяют. Просто ноу-хау должно пройти экспериментальную обкатку и получить сертификат качества.

Использование высокопрочной стали позволило уменьшить вес этой конструкции на 30-40%, а также увеличить высоту и грузоподъемность установки.

Андрей Смирнов, директор предприятия по производству автогидроподъемников:

Наши машины совершенно нового поколения. Аналогов нет на всей территории стран СНГ. Сегодня это единственная установка, которую можно установить практически на все шасси, которые предоставлены на все машины, и которые предоставлены машиностроительными заводами.

Разработкой белорусов сразу заинтересовались соседи. Подъемники уже с успехом уходят в Россию и Казахстан. Чтобы закрепиться на рынке, предприятие открыло в этих странах свои представительства. Сейчас обсуждается создание сервисных центров. А на выставке в Москве белорусский подъемник и вовсе произвел фурор.

Валерий Резанов, начальник отдела маркетинга предприятия по производству автогидроподъемников:

Выставка показала, что нашей продукцией заинтересовались предприятия в Таджикистане, Туркменистане, Азербайджане, Украине. С партнерами в этих странах мы ведем переговоры по поставке нашей продукции. Большой интерес к нашей продукции в Казахстане. По их запросу мы сейчас, совместно с белорусскими предприятиями, разрабатываем установку газового оборудования на грузоподъемники.

Расширение рынков требует и увеличения мощностей. Потому на предприятии не прекращается масштабная стройка. Только в этом году в собственное развитие здесь инвестировали 1,5 миллиарда рублей. Создали почти 30 рабочих мест.

Дмитрий Губаревич, слесарь-сборщик:

Соцпакет здесь великолепный, отношение к людям очень хорошее, текучести кадров почти нет, и условия для труда здесь созданы максимально удобные для людей.

Однако, специфика производства требует специальной подготовки кадров. Проблему решили просто – получили лицензию и открыли учебные классы. Теперь готовят специалистов не только для себя, но для всей области.

Анатолий Князев, директор учебного центра предприятия по производству автогидроподъемников:

Прошли обучение и повышение квалификации около 4000 рабочих. Проводим обучение по тем специальностям, которые необходимы сегодня городу и району.

Уже в следующем году тут планируют завершить строительство второго цеха, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Это позволит увеличить мощности в два раза. Соответственно, возрастут и доходы предприятия.