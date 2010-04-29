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В Вильнюсе открылась крупнейшая в Балтии сельскохозяйственная выставка

29 апреля 2010 14:26
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Свою продукцию сюда привезли 300 предприятий из 14 стран мира.

Белорусская техника получила на агрофоруме почетное место. Литовская компания – дилер МТЗ – смогла завоевать больше половины местного рынка тракторов. Эти машины полностью соответствуют европейским стандартам. А по соотношению цена-качество — одни из лучших.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:
Приятно отметить, что аграрии наших стран работают активно не только не только создавая новый, высокотехнологичный продукт, но и поддерживая высококачественной ликвидной сельскохозяйственной техникой. Мы представляем на выставке лучшую сельскохозяйственную гамму наших тракторов, которые сертифицированы по европейским стандартам и поставляются из Беларуси боле чем в 180 стран мира.

Даля Грибаускайте, Президент Литовской Республики:
Между соседями идет хорошая торговля и экономическое сотрудничество между нашим бизнесом. Это хорошо.

# Экономика

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