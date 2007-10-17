В Венгрии завершаются Дни экономики Беларуси

Торгово-промышленные палаты Гомельской области и венгерского региона Баранья подпишут соглашение о сотрудничестве.

Во время визита делегации из Гомеля запланированы встречи с новым руководством области Баранья, на которых рассмотрят перспективы взаимодействия в экономической, гуманитарной и культурной сферах.

По итогам семи месяцев текущего года экспорт гомельских субъектов хозяйствования в Венгрию составил почти 15 млн. долларов. Около половины экспортных поставок в эту страну занимали изделия из черных металлов. Из Венгрии в Гомельскую область поставляют оборудование, лекарственные средства, изделия из пластмасс, машины и механизмы.