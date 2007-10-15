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В Венгрии открылся первый в Европе центр МТЗ

15 октября 2007 14:09
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МТЗ занимает более 50% венгерского рынка тракторной техники. Об этом было заявлено 15 октября на открытии торгового и сервисного центра завода в Венгрии.

С его открытием наступает новый этап в развитии белорусско-венгерских торгово-экономических отношений. Кроме того, центр  является первым в Европе представительством завода со 100% белорусским капиталом. Объем инвестиций МТЗ составил около 1 миллион евро.

Предполагается, что помимо техники созданная инфраструктура будет использоваться для продвижения на венгерский рынок продукции других белорусских предприятий, в первую очередь, различной прицепной техники. Отметим, что в настоящее время Минский тракторный завод поставляет продукцию в 125 стран мира.

# Экономика

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