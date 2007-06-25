В Вене обсуждаются мировые проблемы международной торговли

Беларусь примет участие в 40-й сессии Комиссии ООН по праву международной торговли. Юбилейное мероприятие открывается сегодня в Вене. Будут заслушаны доклады рабочих групп Комиссии по вопросам транспорта, законодательства об арбитраже, несостоятельности и закупках.

Отметим, что Беларусь была избрана членом комиссии в 2003 году на шестилетний срок. В 2004 году для взаимодействия республиканских госорганов с Комиссией создан Координационный совет по сотрудничеству с ЮНСИТРАЛ во главе с Высшим хозяйственным судом Беларуси.