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В «Великом камне» планируют производить комплектующие для беспилотников

20 сентября 2022 15:43
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Новый резидент «Великого камня» планирует запустить производство комплектующих для беспилотного транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В «Великом камне» планируют производить комплектующие для беспилотников-1

Компания будет работать над внедрением новых технологий и прогрессивных методов проектирования в области беспилотных авиационных комплексов. Резидент парка также будет проектировать двигатели внутреннего сгорания и производить комплектующие для беспилотного транспорта, обеспечивая принципы импортозамещения, конкурентоспособности и экономической эффективности.  

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# Бизнес в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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