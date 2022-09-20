В «Великом камне» планируют производить комплектующие для беспилотников

Новый резидент «Великого камня» планирует запустить производство комплектующих для беспилотного транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компания будет работать над внедрением новых технологий и прогрессивных методов проектирования в области беспилотных авиационных комплексов. Резидент парка также будет проектировать двигатели внутреннего сгорания и производить комплектующие для беспилотного транспорта, обеспечивая принципы импортозамещения, конкурентоспособности и экономической эффективности.