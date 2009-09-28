В Великобритании вопрос о бонусах вновь оказался в центре внимания

Премьер-министр Гордон Браун заявил о намерении отменить практику премиальных топ-менеджерам финансовых корпораций.По его мнению, такие меры должны заставить бизнесменов действовать более ответственно. Нарушителей ждут весомые штрафы. Заявление Брауна последовало после саммита «большой двадцатки» в Питтсбурге. На форуме приняли решение ограничить бонусы руководителей финансовых компаний, ставшие одной из косвенных причин мирового экономического кризиса. Премиальные напрямую зависели от доходов фирм, поэтому топ-менеджеры часто рисковали, не просчитывая возможные последствия.