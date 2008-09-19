Прямой эфир

В Великобритании ищут выход из всемирного финансового кризиса

19 сентября 2008 07:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Премьер-министр страны Гордон Браун выступил с инициативой быстрого и эффективного реформирования финансовой системы. В частности, он предложил обязать банки, оказавшиеся в кризисной ситуации, экстренно докладывать о своих долгах. Предложенная главой правительства реформа также предоставляет Банку Англии, который выполняет в стране функции Центробанка, возможность скорейшего приобретения финансовых институтов, которые столкнулись с угрозой краха.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
19 сентября 2008 07:48

На фоне падения запасов топлива в США на мировых рынках выросли цены на нефть

18 сентября 2008 16:49

Почти половина населения Беларуси готова участвовать в финансировании строительства АЭС

18 сентября 2008 16:48

Мировые финансовые рынки продолжает лихорадить