В услугах посредников не нуждаемся

На президиуме Совета Министров работу биржи признали успешной. Здесь покупать и продавать выгодно. С переходом на биржевые торги цены для средних и мелких потребителей существенно снизились, но прямые закупки по-прежнему выгоднее. Необходимо выходить на биржу торги с крупными заявками. Тогда уже сами производители будут конкурировать между собой. И цены пойдут вниз. Например, представители российского металлогиганта "Северсталь" заявляли о готовности открыть торговые склады в нашей стране. Однако эта схема пока не действует. Во многом - по вине белорусской стороны. Потенциал биржевой торговли еще далеко не исчерпан.

Перечень товаров по которым будут совершаться сделки расширят. Биржа планирует начать торги цветными металлами, рапсовым маслом, строительными материалами, льноволокном, сельхозхимией и лекарственными препаратами.