В условиях роста мировых цен нужно получить максимальные доходы от сельхозпроизводства

Об этом заявил Президент Беларуси в ходе рабочей поездки в Минскую область. Александр Лукашенко осмотрел завод по выпуску семян. Это своеобразный тандем науки и производства. Здесь Президент поручил проверить эффективность работы всех научно-практических центров по сельскому хозяйству. Они должны сосредоточиться на крупно-товарных производствах.

Рабочая поездка Президента в Минскую область началась с посещения семеноводческого завода «Шипяны АСК». Это предприятие сейчас достраивают и планируют запустить его в конце 2010 года. Уникальность этого комплекса в том, что это первый в стране конвейер по производству семян зерновых, рапса и многолетних трав.

Белорусские аграрии не могут пожаловаться на недостаток семян, однако есть претензии к качеству посевного материала. Специалисты констатируют, что назрела необходимость изменить систему семеноводства, чтобы повысить ее эффективность. Сегодня Президенту продемонстрировали первое предприятие, которое должно в корне изменить эту сферу.

Михаил Мясникович, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

– На заводе собрано все лучшее, что есть в мире: белорусское, российское, польское, голландское, немецкое, датское. Причем, систему управления спроектировали наши инженеры и ученые. Таким образом, на базе этого завода можно делать различные манипуляции: больше, меньше, с сушилкой, без сушилки и т.д.

Ученые подсчитали, что в ближайшие годы в Беларуси нужно построить 40 подобных заводов. Тогда отечественное семеноводство будет полностью обеспечено качественным материалом. Кроме того, возможна поставка белорусских семян на экспорт. Окупаемость предприятия составляет четыре года. Агропромышленный комплекс «Шипяны АСК» является одним из тех научных центров, которые должны вывести белорусское сельское хозяйство на новый уровень.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Несколько лет тому назад мы договорились, что наши академические институты – растениеводства, животноводства, механизации, картофеля-плодоовощей, продовольствия – пять центров, догружаем убыточными колхозами и совхозами, т.е. наделяем землей, чтобы они показали, не только на двухметровых делянках, как надо возделывать семена, какой толк от этих семян, какую технику использовать, как ее совершенствовать, если это институт механизации сельского хозяйства. Передали им пять хозяйств, т.е. объединили науку и землю. Прошло почти пять лет от идеи до реализации. Что получилось? Вот это меня интересует. И то, что вы тут построили – завод, сушилку, еще что-то красивое – это все правильно и хорошо. Но меня сегодня интересует, какой результат, как ученые, которые всю жизнь нас учили, как надо пахать, сеять, убирать, каких животных разводить, как вести племенную и селекционную работу и т.д., как они работают на земле?

Как выразился Президент, ученых заземлили, т.е. направили в сторону сельского хозяйства. И теперь аграрии ждут отдачи.

Александр Лукашенко:

– Вы готовьтесь к тому, что все созданные центры мы серьезнейшим образом по окончанию уборки «вывернем наизнанку». Мне надо передовое. Я хотел, чтобы ученые пропустили это не только через себя и через свои клочки, а через мощные крупнотоварные хозяйства, и сказали: президент, мы проработали, надо это, это и это.

Сегодня Президенту доложили о ходе завершающего этапа уборочной кампании. В этом году в закрома попадет меньше зерна. Однако, даже в такой ситуации, Беларусь должна получить максимальную выгоду от сельскохозяйственного производства.

Александр Лукашенко:

– У нас подходы однозначные. Я слышу рассуждения наших министров и губернаторов, они четко понимают: у них столько-то зерна, коров, быков, свиней, птиц и т.д., их надо накормить. Они знают, как работать с этим зерном, поэтому мне нет необходимости тут вмешиваться. Мне кажется, что у нас есть чем кормить скот. К сожалению, Гомельскую область подсушило немного, но она в беде не останется, мы, конечно же, их поддержим. Но главное – это накормить людей и скот. Из этого мы будем исходить. Это наша главная цель, а не то, какая там цена будет и т.д. У нас не вопрос в продаже зерна. Нам зерно надо для того, чтобы его переработать, получить товар с высокой добавочной стоимостью, реализовать его по приличным ценам, а это лучше молоко и молочные продукты, мясные продукты. У нас очень мощное животноводство и мы здесь четко балансируем: больше скота – больше кормов. Удалось этот баланс удержать, хоть и сухо было, но все-таки дожди выпадали. Поэтому, я очень рад, что мы эти месяцы сработали таким образом – от механизатора до Президента и Правительства – что есть о чем говорить и на «Дожинках».

Александр Лукашенко поручил Правительству следить за колебаниями цен на мировых рынках. При этом Президент отметил, что и закупочные цены на ту сельхозпродукцию, которую государство покупает у населения, должны быть адекватными моменту.

Александр Лукашенко:

– Не обижайте крестьян. Растет цена на внешнем рынке на зерно, молоко, мясо – вы крестьянам должны двигать цену на зерно молоко и мясо. Падает – мы им скажем: ребята, падают цены на мировом рынке, и у нас они будут ниже. Тогда люди поймут. А так, там рост, а у них цена не движется. Вот это должно быть честно.

Что касается помощи пострадавшим от засухи российским регионам, то Президент выразил мнение: помочь надо, продадим столько, сколько требуется, но по мировым ценам. Министр сельского хозяйства и продовольствия проинформировал, что из Воронежской и Рязанской областей, из Татарстана, уже поступили обращения о приобретении в Беларуси кормов и картофеля.

Александр Лукашенко:

– Нашим друзьям в России, которые традиционно и нам помогают, идут на встречу. Они платят, у них денег достаточно. Как Татарстан. Какие там проблемы? Нефти достаточно, газа достаточно. Мы готовы менять, помогать, косить, неудобицы обкашивать для них. Пусть присылают людей, платят нам за работу, за амортизацию техники и топливо, и мы будем потихоньку крутить-вертеть в рулоны, если им это надо, и продавать. Зерно – в исключительных случаях. С добавленной стоимостью, крупу, комбикорма и т.д., тоже – в ограниченных размерах. Сейчас нельзя размахиваться, что-то продавать. Ни в коем случае нельзя. Потому что цены еще вырастут. Это наше богатство, наше благосостояние. Продавать надо молоко и мясо.

Второй точкой в этой рабочей поездке стала племенная ферма (нуклеус). Уникальность этого объекта в том, что именно отсюда по стране должны разойтись новые породы свиней. Для комплекса во Франции закупили 500 особей, которые помогут обновить и усовершенствовать генофонд свиней.

Николай Попков, генеральный директор НПЦ по животноводству НАН Беларуси:

– В свиноводстве дальнейшей альтернативы нет, как переходить в Республике на новую генетику. Это обеспечит нам конкурентоспособность. А что такое конкурентоспособность? Это 800-900 грамм привес, затраты корма – не более трех килограмм, толщина шпика – максимум 14-15 миллиметров, выход мяса – 65%, себестоимость – 1-1,2 доллара. И мы тогда на любом рынке будем восприняты.

Как и во всякой другой сфере, в животноводстве кадры – фактор решающий. Сегодня Президент ознакомился с опытно-экспериментальной фермой-школой. Именно здесь будут обучать специалистов, как правильно, в соответствии с новыми технологиями, выращивать свиней. Оснащение этого учебного заведения соответствует уровню лучших мировых обучающих центров. Планируется, что переподготовку здесь пройдут более 10 тысяч работников свиноводческих комплексов. Вообще, стоит отметить, что именно тесное взаимодействие отечественных ученых и аграриев позволит белорусскому сельскому хозяйству выйти на мировой уровень.

Александр Лукашенко:

– Самая тесная связь, поэтому от делянок мы перешли к крупнотоварному производству у ученых. Я думал, будет хуже, но пока я не делаю выводы. Я хочу посетить все пять научно-производственных центров, ученые с маленьких грядок выведены на огромные массивы. Чисто внешне, визуально, глядя с дороги, должен сказать, что молодцы, поля смотрятся очень прилично. Но посмотрим. Нам надо не только хорошо обработанные здесь поля, но и новая селекция, новое племенное дело, форма организации сельскохозяйственного производства, то, как организованы люди, технологии. Нам надо все передовое, новое отсюда. Поэтому, в ближайшее время я надеюсь посетить эти центры. Кроме того, серьезная комиссия проанализирует работу этих центров – вышли ли они на выполнение тех поручений, которые им были даны три года назад. Все это делалось ради того, чтобы науку приблизить к производству, чтобы ученые не на грядках возделывали хорошие семена, не на одной конкретной ферме выращивали хорошие породы скота, а уже в нормальных производственных условиях выдали тот результат, который должен быть завтра на каждом комплексе, на каждой ферме, на каждом поле. Пока у меня неплохие впечатления, но я выводы, еще раз подчеркиваю, не делаю, я хочу сам разобраться во всех этих проблемах и вопросах.

Кстати, Александр Лукашенко сообщил, что планирует до конца этого года посетить все научно-практические центры, которые специализируются на аграрной тематике.

Алексей Адашкин, Евгений Горин, Александр Горощенко, Игорь Пучков, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ.