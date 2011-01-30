В украинский порт «Южный» доставлено более 80 тысяч тонн азербайджанской нефти для Беларуси

Танкер с углеводородным сырьем пришвартовался накануне. Сейчас нефть сливают в береговые резервуары. После завершения таможенных процедур, начнется прокачка «черного золота» по нефтепроводу «Одесса-Броды» на Мозырский НПЗ.

Поставки углеводородного сырья из Азербайджана – начало долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества. В ближайшее время в порт «Южный» прибудет еще один танкер с нефтью для Беларуси. А всего в этом году из Азербайджана будет поставлено четыре млн. тонн нефти. Причем, одновременно будет поступать и сырье из Венесуэлы.

Напомним, пробная прокачка 80 тысяч тонн нефти на Мозырский НПЗ через «Одесса-Броды» в аверсном режиме прошла в ноябре прошлого года. В этом году Мозырский нефтеперерабатывающий завод будет загружен на полную мощность, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».