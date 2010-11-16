В Украине в январе-сентябре возрос уровень бедности до 12,5 млн человек

Счетная палата Украины заявила о повышении уровня бедности в Украине в январе-сентябре на 0,4 процентных пункта до 26,4%, или 12,5 млн человек. Об этом говорится в заключении Счетной палаты относительно выполнения государственного бюджета на 2010 год за 9 месяцев, размещенном на сайте ведомства.

«Вопреки намерениям Государственной программы экономического и социального развития на 2010 год уровень бедности повысился на 0,4 проц. Пункта и составил 26,4%, или 12,5 млн. человек», - говорится в заключении палаты .



Прожиточный минимум в ценах сентября текущего года составлял 952 гривни (363 000 белорусских рублей). Размер прожиточного минимума за 9 месяцев номинально увеличился лишь на 2,2%, однако с учетом индекса потребительских цен реально снизился на 4,8%.



При этом, уровень безработицы, определенный по методологии Международной организации труда, составлял 8,5%, что превысило показатель (8,1%), предусмотренный антикризисной программой, сообщает ctv.by со ссылкой на TCH.ua.