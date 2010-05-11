В Украине в очередной раз подорожают сигареты, алкоголь и бензин

Соответствующий законопроект об изменении акцизного законодательства и налогообложения, внесенный на рассмотрение в парламент правительством Украины, был принят сегодня за основу большинством депутатов Верховной Рады.

Документом предполагается, в частности, по примеру законодательств стран Еврозоны и согласно требованиям соответствующего соглашения ВТО постепенное увеличение в Украине акцизных ставок на коньяки, спирт, пиво, виноградные натуральные вина и др. Кроме того, предусмотрены увеличение налоговой нагрузки на производителей табачных изделий, бензина, ликвидация схемы уклонения от уплаты налогов с нефтепродуктов.

Правительство Украины рассчитывает также на получение дополнительных доходов в бюджет за счет введения индексации платы за пользование недрами, геологоразведочные работы, специальное водопользование. Соответствующие поправки в целях недопущения потерь доходов госбюджета планируется внести в законы о налогах на прибыль и на добавленную стоимость.

В случае внесения предусмотренных поправок в ряд законов о налогообложении правительство Украины рассчитывает на поступление дополнительно в госбюджет около 16 млрд гривен ежегодно.

Законопроект с учетом поправок и замечаний будет подготовлен к принятию в целом по сокращенной процедуре на следующей пленарной неделе, сообщает БЕЛТА.