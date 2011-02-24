В Украине проводятся антидемпинговые расследования в отношении импортеров нефтепродуктов

Также рассматривается возможность введения пошлин с целью защиты внутреннего рынка.

В сферу интересов белорусских нефтепереработчиков украинский рынок попал всего несколько лет назад. Когда в соседней стране резко возрос спрос на высококачественные бензины. С 2009-го объёмы выросли до 2 миллионов тонн в год — это 20% всего украинского рынка светлых нефтепродуктов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Куприянов, генеральный директор ОАО «Мозырский МНПЗ»:

Мы очень дорожим украинским рынком. Сейчас мы достаточно серьезно там присутствуем. Это до 40% товарной продукции, выпускаемой нами из собственной нефти.

Главные козыри мозырян: географическое положение — до Киева, а он потребляет четверть всего бензина, необходимого Украине, рукой подать, плюс качество стандарта Евро-5, обеспеченное новейшими технологиями.

Модернизация на МНПЗ — процесс непрерывный. Всего месяц назад введена в строй установка по производству водорода. А на стадии готовности в 90% уже установка гидроочистки дизельного топлива. Всего за пять лет в модернизацию предприятия инвестировано порядка миллиарда долларов.

Пока белорусы вкладывали деньги в будущее, украинские нефтепереработчики выжимали максимум выгоды из имеющихся мощностей. Результат — 4 из 6 заводов просто стоят из-за нерентабельности производства. Лучший бензин, выпускаемый в стране, не дотягивает даже до стандарта Евро-4. Украинские власти, впрочем, считают, что белорусы получают преимущество за счет намеренного снижения цен.

Сергей Куюн, эксперт нефтяного рынка (Украина):

Естественно, что украинским переработчикам не нравятся то, что белорусская продукция так уверенно наращивает долю на рынке Украины. Хотят, не модернизируя, зарабатывать столько же, сколько те, кто вкладывает в это деньги. Поэтому они инициировали антидемпинговое расследование.

Николай Василевич, генеральный директор ООО «БНК-Украина»:

Сегодня разговоры о демпинге не находят никакого подтверждения. Те покупатели, которые присутствуют и на электронных торгах, и участвуют непосредственно в конкурсах, стараются, зная жесткую конкуренцию, непосредственно при покупке стараются дать максимальную цену для того, чтобы приобрести качественный продукт, который сегодня нужен на украинском рынке.

Межведомственное расследование способно затянуться почти на год. Однако, санкции, по украинским законам, могут применить гораздо раньше. Введение так называемых «временных пошлин» предусматривается и на ранних стадиях процесса. А пошлины — это уменьшение числа иностранных поставщиков и, как следствие, рост цен.

Тем временем, украинские автозаправочные сети все же заключили долгосрочные контракты с белорусской нефтяной компанией. Поставки определены в объёмах 30 тысяч тонн в месяц.