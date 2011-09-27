В Украине можно обменять валюту только по паспорту

Нацбанк Украины обязал банки и обменники осуществлять операции по покупке-продаже валюты только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

В пятницу, 23 сентября, вступают в силу новые правила обмена валют. Национальный банк Украины обязал банки и финансовые учреждения осуществлять операции по покупке-продаже валюты и дорожных чеков на сумму, не превышающую 50 тыс. гривен, только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Как разъяснил НБУ, с 23 сентября 2011 физическое лицо сможет обменять в одном банке в течение дня валюту на сумму 150 000 гривен, а не 80 000 гривен (в эквиваленте) как это было раньше. Для обеспечения контроля за соблюдением лимита операций банки обязаны будут вносить личные данные клиента в систему банковского учета.

При осуществлении операции обмена на сумму до 50 000 гривен в финансовом документе будет указываться резидентность клиента, его фамилия, имя и отчество.

«Такая проверка физических лиц соответствует рекомендациям международной Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и приведена в соответствие с требованиями законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», - подчеркивают в НБУ, сообщает tsn.ua.

Покупка валюты для населения по паспорту будет введена в Беларуси с 1 октября