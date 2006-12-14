В Турции появится белорусский информационный центр

Кроме того, в Турции будет организована постоянно действующая выставка отечественных товаров. Об этом сообщили в МИДе.Это решение принято по итогам белорусско-турецких переговоров. Нашу делегацию в Турции возглавил заместитель министра иностранных дел Валерий Воронецкий. Стороны обсудили перспективы участия турецких компаний в белорусских инвестиционных проектах, направленных на модернизацию отечественных предприятий, а также объемы взаимных поставок текстиля в будущем году.