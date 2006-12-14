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В Турции появится белорусский информационный центр

14 декабря 2006 11:40
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Кроме того, в Турции будет организована постоянно действующая выставка отечественных товаров. Об этом сообщили в МИДе.Это решение принято по итогам белорусско-турецких переговоров. Нашу делегацию в Турции возглавил заместитель министра иностранных дел Валерий Воронецкий. Стороны обсудили перспективы участия турецких компаний в белорусских инвестиционных проектах, направленных на модернизацию отечественных предприятий, а также объемы взаимных поставок текстиля в будущем году.
# Экономика

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