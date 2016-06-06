В тунеядстве признались почти 4 тысячи белорусов

Новости Беларуси. Ради скидки на налог почти 4 тысячи белорусов признались в тунеядстве. В сумме они заплатят 10 миллиардов рублей.

Сообщить в инспекцию о том, что в прошлом году нигде не работал, можно было до начала лета. И в таком случае размер сбора уменьшался на 10 процентов.

Расплатиться по льготному тарифу следует уже в этом месяце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интересно, что большинство мужчин, которые пришли в налоговую, работают строителями по гражданско-правовым договорам.

Теперь к 1 августа будет составлен список тех, кто не сообщил о своем статусе добровольно.