В торгово-экономических отношениях Беларуси с ЕС наблюдается устойчивая положительная динамика

В настоящее время Европейский союз прочно удерживает первое место по объему белорусского экспорта и является одним из главных торговых партнеров Беларуси. Перспективы отношений обсудили сегодня в правительстве на встрече с главой представительства Европейской комиссии в Украине и Беларуси. Здесь подписан документ, который упростить отношения. В начале следующего года обе стороны рассчитывают подписать декларацию о сотрудничестве в сфере энергетики, а весной отменить визовые ограничения для белорусских граждан.