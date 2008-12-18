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В торгово-экономических отношениях Беларуси с ЕС наблюдается устойчивая положительная динамика

18 декабря 2008 18:12
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В настоящее время Европейский союз прочно удерживает первое место по объему белорусского экспорта и является одним из главных торговых партнеров Беларуси. Перспективы отношений обсудили сегодня в правительстве на встрече с главой представительства Европейской комиссии в Украине и Беларуси. Здесь подписан документ, который упростить отношения. В начале следующего года обе стороны рассчитывают подписать декларацию о сотрудничестве в сфере энергетики, а весной отменить визовые ограничения для белорусских граждан.
# Экономика

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