В торговле молочной продукцией между Россией и Беларусью никаких коллизий нет

Об этом сегодня заявил чрезвычайный и полномочный посол российской Федерации в Республике Беларусь Александр Суриков.

Обе стороны сейчас пытаются окончательно решить вопросы, связанные с новым российским техническим регламентом по качеству молочной продукции. В переговорах участвуют надзорные органы двух стран, а также предприятия-поставщики. Посол подчеркнул, что отношения двух министерств сельского хозяйства иначе как хорошими не назовешь.

- Где вы тут видите коллизию? За первый квартал текущего года из Республики Беларусь в Россию поступило молочной продукции в пересчете на молоко на 37% больше, чем в прошлом году. Разве это коллизия? Это реалии! – говорит Александр Суриков.

