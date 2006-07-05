В текущем году будет образован инновационный фонд Мингорисполкома

В 2006 году будет образован инновационный фонд Минского городского исполнительного комитета. Соответствующее решение приняла столичная мэрия. Средства фонда будут направляться на финансирование государственных, отраслевых и региональных научно-технических программ, инновационных проектов, а также на выполнение работ по подготовке и освоению производства новых видов наукоемкой продукции.

Средства фонда будут также использоваться в создании и развитии производств, основанных на новых и высоких технологиях, для программ по энергосбережению, мероприятий по внедрению новых энергоэффективных технологий и оборудования.

Инновационный фонд Мингорисполкома образуется за счет отчислений юридических лиц коммунальной собственности города, в том числе хозяйственных обществ, имеющих акции коммунальной собственности столицы в уставных фондах. Отчисления производятся ежемесячно в размере 0,25% от себестоимости товаров сложившейся в предыдущем месяце.

В нынешнем году фонд будет сформирован в объеме Br4 млрд. Из них Br2 млрд. планируется направить на финансирование программ по энергосбережению, мероприятий по внедрению новых энергоэффективных технологий и закупку оборудования, а также на реализацию международных проектов в области энергосбережения с участием Беларуси.