В текущем году будет образован инновационный фонд Мингорисполкома

Средства фонда будут также использоваться в создании и развитии производств, основанных на новых и высоких технологиях, для программ по энергосбережению, мероприятий по внедрению новых энергоэффективных технологий и оборудования.
Инновационный фонд Мингорисполкома образуется за счет отчислений юридических лиц коммунальной собственности города, в том числе хозяйственных обществ, имеющих акции коммунальной собственности столицы в уставных фондах. Отчисления производятся ежемесячно в размере 0,25% от себестоимости товаров сложившейся в предыдущем месяце.
В нынешнем году фонд будет сформирован в объеме Br4 млрд. Из них Br2 млрд. планируется направить на финансирование программ по энергосбережению, мероприятий по внедрению новых энергоэффективных технологий и закупку оборудования, а также на реализацию международных проектов в области энергосбережения с участием Беларуси.