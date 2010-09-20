Таможенные органы занимают важное место в регулировании внешнеторговой деятельности, формировании бюджета страны, пресечении трансграничной преступности. Сегодня на вооружении у таможенных органов современное оборудование и новые технологии, что позволяет успешно функционировать и Таможенному союзу.

Традиционное осеннее пополнение таможенных рядов. Очень символично, что первое звание таможенники получают в канун профессионального праздника. В 2010 году связать свою судьбу с этой сферой решили более 150 молодых людей и девушек. И для них слово «таможня» теперь вполне оправданно будет синонимом новых технологий

Ведь именно на их выпуск придется полномасштабное внедрение проекта «Электронная таможня». В течение пяти лет все автомобильные пункты пропуска Беларуси переведут оформление в виртуальное пространство. Электронный рай, начало которому уже положено, обещает реальную экономию.

Сергей Борисюк, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Сократилось время оформления и подготовки документов с 8 часов до 1 часа. Это касается и декларантов, и инспекторов. Что касается грузов, то на одной партии внешнеторгового груза теперь экономится до 50-80 у.е.

Эти технологии позволяют занять лидирующие позиции и в рамках Таможенного союза. Объединенное пространство, насыщенный транзит и упрощенное оформление — от всего этого специалисты ждут роскошных дивидендов.

Георгий Гриц, заместитель председателя РОО «Белорусская научно-промышленная ассоциация»:

Абсолютное преимущество — это единый рынок в размере 170 млн. потребителей. Специалисты Минэкономразвития России уже подсчитали рост ВВП на 6% до 2015 года.

Тем не менее, многое пока осталось только на бумаге. Так, до сих пор не решены вопросы с пошлинами на нефть. Да и на самих российских пунктах пропуска далеко не все так безоблачно, как ожидалось.

Александр Абакунчик, автоперевозчик (Россия):

Практически у россиян ничего не изменилось. Мы по-прежнему стоим в километровых очередях.

Владимир Макеев, автоперевозчик (Россия):

Говорили, что оформлять будут непосредственно при въезде на белорусской стороне — на границе с Евросоюзом — и до пункта назначения. Но по этого нет, оформляемся на российской таможне.

Зато белорусы уже оценили нововведения. Недаром ведь количество товара, ввозимого для личного пользования без уплаты таможенных сборов, увеличилось в полтора раза.

Феликс Игнатович:

Раньше было 35 кг, а сейчас для тех, кто реже ездит, увеличили до 50 кг. Раньше была сумма в 1000 евро, а сейчас до 1500 евро. Так что всё в лучшую сторону, всё для нас.

Не расстроит пока Таможенный союз и автомобилистов. Все летние договоренности остаются в силе, и до июля 2011 года пошлины на ввоз авто не вырастут. Хотя рынок уже разогрет, и в страну привозят все больше машин. В целом же, дальнейшие прогнозы ГТК на развитие — самые радужные. И если в этом году таможня уже перечислила в бюджет почти 8 трлн. рублей, то в следующем эта цифра вполне может вырасти вдвое.

Александр Дудик, Юрий Карнелович, Александр Добриян и Николай Сенчило, телекомпания СТВ.