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В течение года в Беларуси заработают новые катарские инвестиции в сфере добычи минеральных удобрений

19 августа 2011 19:01
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Детали сотрудничества обсуждались во время официального визита Александра Лукашенко в Катар.

Сейчас прорабатываются документы по интересным для инвесторов месторождениям. Белорусы предложили катарской стороне поучаствовать в создании производств по добыче железной руды на границе Минской и Гродненской областей. Среди предложений – залежи бурого угля в Гомельской области.

Интересна нашим партнерам и добыча калия. Катар будет участвовать в этих проектах «с нуля», начиная с разведки залежей полезных ископаемых, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Варакса, заместитель директора департамента по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Разработка этих месторождений железных руд – это создание собственной сырьевой базы для Белорусского металлургического завода, разработка месторождения бурых углей – выполнение государственной программы по увеличению собственных энергетических ресурсов, снижение сырьевой и энергетической зависимости республики.

Официальный визит Александра Лукашенко в Катар. Итоги

# Экономика # Белоруссия # Беларусь-Катар

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