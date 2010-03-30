В Таможенном союзе не должно быть никаких изъятий и ограничений

Это подчеркнул Президент Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем, министром иностранным дел Казахстана Канатом Саудабаевым. Как отметил белорусский лидер, если стороны договорились концептуально о создании единой целостной таможенной территории, то надо идти в этом направлении. В противном случае получится нечто похожее на СНГ или ЕврАзЭС.

Беларусь рассчитывает услышать откровенную позицию по этой тематике казахстанской стороны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Как Вы оцениваете начало деятельности Таможенного союза, какие Ваши точки зрения, какие трудности и сложности сейчас уже возникают, а они есть, мы по средствам массовой информации видим это. Есть они и у нас, но главное, я еще раз хочу сказать, нельзя выхолостить саму идею. Если главное концептуальное положение в том, что мы должны быть как единая территория, то никаких изъятий и ограничений быть не может. Неужели вы боитесь Беларуси? Или Россия боится Беларуси? Так она по экономической мощи значительно превосходит нас обоих. Поэтому, определившись, нам надо в этом направлении двигаться.

Канат Саудабаев, действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Казахстана:

– Прежде всего, хотел Вам передать самые теплые пожелания от нашего президента Нурсултана Назарбаева, который с теплотой вспоминает свой визит в Беларусь в ноябре 2009 года и те, без преувеличения, прорывные договоренности, которых мы здесь достигли. Мы сейчас, как раз, это еще раз подтвердили, что вы идете в Казахстан надолго и всерьез, и Казахстан для вас является важнейшим стратегическим партнером. Это и в самом деле дорогого стоит.



О белорусско-казахстанском сотрудничестве речь шла сегодня и в министерстве иностранных дел Беларуси.

Стороны отметили, что отношения двух государств носят стратегический характер, а взаимодействие в рамках ОБСЕ – одно из приоритетных для Беларуси. Главы внешнеполитических ведомств стран ОБСЕ планируют встретиться летом в Астане и обсудить повестку дня предстоящего саммита глав государств, который также запланирован в Казахстане летом.