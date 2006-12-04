В Таллине проходит заседание экспертов энергетики

Энергетики Беларуси, России и стран Балтии обсуждают взаимодействие энергосистем в 2007 году. Белорусскую делегацию возглавляет генеральный директор концерна "Белэнерго" Сергей Белый.

Руководители энергосистем рассмотрят вопросы организации ремонтных работ на межгосударственных линиях электропередачи. Речь пойдет также об объемах поставки электрической энергии.

Напомним, что энергосистемы Беларуси, России и стран Балтии работают параллельно и осуществляют транзит электроэнергии в едином энергетическом кольце северо-западной части Восточной Европы с 1960 года. Режим параллельной работы позволяет обеспечивать более высокую надежность энергоснабжения потребителей и экономичность собственных энергоисточников.