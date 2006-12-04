В Таллине проходит заседание экспертов энергетики

Руководители энергосистем рассмотрят вопросы организации ремонтных работ на межгосударственных линиях электропередачи. Речь пойдет также об объемах поставки электрической энергии.
Напомним, что энергосистемы Беларуси, России и стран Балтии работают параллельно и осуществляют транзит электроэнергии в едином энергетическом кольце северо-западной части Восточной Европы с 1960 года. Режим параллельной работы позволяет обеспечивать более высокую надежность энергоснабжения потребителей и экономичность собственных энергоисточников.