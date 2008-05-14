В Свислочском районе открылась новая газонаполнительная станция

С сегодняшнего дня экспортные поставки белорусского сжиженного газа увеличатся в 4 раза.

Белорусская газонаполнительная станция в Свислочи готова в месяц перегонять до 15 тысяч тон сжиженного газа как железнодорожным так и автомобильным транспортом. При этом работа ведётся не с посредниками, а напрямую с компаниями-потребителями пропана-бутана.

Технологические решения, которые есть в мире мы постарались здесь применить для того чтобы и в обслуживании было проще и в эксплуатации с точки зрения безопасности. То есть все эти новшества на объекте были применены.

уровень газонаполнительный станции позволит значительно расширить географию поставок белорусского автомобильного сжиженного газа. Сегодня ведутся переговоры с германскими, чешскими и словацкими потребителями. Новый терминал может быть использован как перевалочный пункт и поставщиками газа из стран СНГ.

Высокое качество газа и возможность его заправки в европейские вагоны на нашей территории оценили польские компании. Первая партия углеводородов уже сегодня отправится к потребителям в соседнюю страну.

Новая газонаполнительная станция позволит насытить углеводородным топливом и внутренний рынок Беларуси. В частности заправки Гродненской и Брестской областей. В перспективе подобные объекты построят в Кобрине и Полоцке.

До сегодняшнего дня, получаемый при переработки нефти, белорусский автомобильный сжиженный газ из Речицы поставлялся в основном в Польшу. Использование погрузочных терминалов соседней страны значительно повышало цену на углеводородное топливо. А ограниченные транспортные возможности не позволяли увеличивать объёмы поставок. Сегодня эта проблема решена.

