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В стране завершается уборка сахарной свёклы

13 ноября 2006 15:09
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Сладкие корнеплоды собрали в хозяйствах Могилевской, Гродненской и Гомельской областей. В течение двух ближайших дней планируют убрать последние гектары в Витебской, Минской и Брестской.Общий валовой сбор сахарной свеклы составит почти четыре миллиона тонн, что почти на четверть больше, чем в прошлом году. Столько свёклы собрано впервые за последние 10 лет. Согласно программе возрождения и развития села, такого урожая сладких корнеплодов, хозяйства республики должны были достичь лишь к 2010 году.
# Экономика

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