В стране завершается уборка сахарной свёклы

Сладкие корнеплоды собрали в хозяйствах Могилевской, Гродненской и Гомельской областей. В течение двух ближайших дней планируют убрать последние гектары в Витебской, Минской и Брестской.Общий валовой сбор сахарной свеклы составит почти четыре миллиона тонн, что почти на четверть больше, чем в прошлом году. Столько свёклы собрано впервые за последние 10 лет. Согласно программе возрождения и развития села, такого урожая сладких корнеплодов, хозяйства республики должны были достичь лишь к 2010 году.