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В стране убрана треть урожая зерновых

25 июля 2007 18:32
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Это 2 миллиона семьсот тонн зерна из ожидаемых 7 миллионов. 26 июля Президент Беларуси проведет селекторное совещание о ходе уборочной кампании.

Сегодня премьер-министр Сергей Сидорский в Гомельской области ознакомился с технологией сушки и плющения зерна. Достижения аграриев в этом направлении, как и ход уборочной в целом оценен положительно.

Ещё одна тема поездки - использование вторичных ресурсов. Гомельский биомеханический завод - первое в своём роде предприятие в стране. Подобных объектов в ближайшее время должно появиться не менее двенадцати. Главное сейчас сделать выбор - использовать собственные технологии или же дорогие европейские.

# Экономика

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