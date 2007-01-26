В стране проводится взвешенная политика по тарифам для населения

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Беларуси подсчитали, во сколько предприятиям отрасли обойдется удорожание российских энергоресурсов.

С 1 января цены на газ для реального сектора экономики выросли в 1,9 десятых раза, на электроэнергию на 20%. В связи с этим дополнительные расходы в системе ЖКХ составят в нынешнем году более 262 миллиардов рублей. Компенсировать эти средства будут за счет резервов отрасли, но основная нагрузка ляжет бюджет страны. Ожидать значительного роста тарифов для населения не приходится. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Белаурси.

Удорожание услуг ЖКХ не превысит прогнозных показателей. Согласно расчетам плата за стандартную двухкомнатную квартиру с тремя проживающими увеличится в среднем на 11 тысяч рублей и составит в отапливаемый период 122 тысячи. Специалисты обращаются к населению с просьбой экономить энергоресурсы. Потребление энергоносителей в системе жилищно-коммунального хозяйства республики каждый год снижается в среднем на 10 %. Однако в нынешних условиях и этот показатель нужно корректировать.