В стране готовятся к Белорусскому инвестиционному форуму

Свою инвестпривлекательность уже через месяц республика продемонстрирует в мировой финансовой столице – Лондоне. Ожидается, что этот форум даст основу для миллиардных инвестиций в экономику Беларуси. Для мировых компаний – это перспектива огромных прибылей, а для Беларуси – возможность быстро построить на своей территории уникальные объекты промышленности, социальной сферы и развлечений. Кстати, среди потенциальных новостроек фигурирует белорусский Диснейленд.