В странах Северо-Западной Европы будут ездить на белорусском топливе

Дочернее предприятие Белорусской нефтяной компании в Лондоне заключило первый контракт на поставку наших нефтепродуктов за рубеж.

Первым в экспортном списке числится дизельное топливо. 40 тысяч тонн горючего отправится на рынок Северо-Западной Европы.



Лондонский форпост для белорусских нефтепродуктов выбран неслучайно. Именно здесь сконцентрированы самые влиятельные нефтяные компании мира. К тому же Великобритания уже давно крупнейший импортер дизельного топлива и авиационного бензина, в том числе из Беларуси. Официально о белорусских нефтепродуктах Лондон услышал в ноябре прошлого года. Тогда на инвестфоруме состоялась презентация дочернего предприятия Белорусской нефтяной компании. И тогда же в туманном Альбионе смогли рассмотреть далеко не туманные перспективы «черного золота» со знаком BY и отыскать короткие пути в Европу наших нефтепродуктов.

– Они всегда котировались. Особенно, допустим, дизельное топливо. Оно выполнено в Беларуси по евростандарту с содержанием серы 10 и 50 ППМ, поэтому, я думаю, что перспективы есть, – отметил генеральный директор ЗАО «Белорусская нефтяная компания» Владимир ЗУБКОВ.

Контракт весом в 40 тысяч тонн дизельного топлива – первая сделка лондонского представительства белорусской компании. Конкретного покупателя пока не называют, но известно – на нашем горючем будут ездить в странах Северо-Западной Европы уже в мае. Как только поставки дойдут до адресата.

– Наше дизельное топливо подходит непосредственно для потребления на рынках Северо-Западной Европы, так как мы выпускаем стандарты евро-4 и евро-5 – это сегодня тот продукт, который необходим непосредственно для комплекса автозаправочных станции в Европе, подчеркнул заместитель генерального директора ЗАО «Белорусская нефтяная компания» Николай ВАСИЛЕВИЧ.

Рынок энергоносителей динамичен, а потому для Беларуси важно уловить, в какую сторону дует нефтяной ветер. Попасть в экспортную струю и успешно лавировать. Уже сейчас белорусские представители в Лондоне ведут диалог еще с несколькими потенциальными партнерами. Теми, которые опутали британский остров сетями автозаправочных станций. Главное, что появилось у нас с открытием британского офиса, – возможность работать с конечным потребителем без посредников.

Первая сделка – только повод для расширения рынка сбыта. На Лондоне Белорусская нефтяная компания точку не ставит. Запятой на пути «черного золота» за границу стало представительство в Варшаве. Оно открылось недавно, но уже его сотрудниками ведутся переговоры по поводу экспорта продукции наших нефтеперерабатывающих предприятий в Польшу.



Виктория Свирская, Валерий Науменко, телекомпания СТВ.