В "Столицу" за покупками и на экскурсию

Этот общественно-торговый комплекс спустя две недели после открытия стал одним из самых посещаемых.Большая часть площадей уже сдана в аренду. Здесь в основном, реализуют непродовольственные товары. Подземный центр "Столица" - это еще и комплекс услуг: аптека, обменный пункт, и отделение банка и кафе. К 10 февраля откроется кино-видео-зал, чуть позже введут в эксплуатацию боулинг. "Столицу" возвели всего за три года. Стоимость уникального центра - 97 миллиардов рублей, при этом проектировщикам удалось и сэкономить. Строительство аналогичных объектов Киеву и Москве обошлось гораздо дороже. Окупить минский проект планируется к 2016 году.