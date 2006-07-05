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В столицу прибыла делегация польских бизнесменов

05 июля 2006 14:29
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Предприниматели Польши приезжают в Минск уже во второй раз. Во время своего предыдущего визита они только налаживали контакты с белорусами. А в этот раз привезли уже конкретные предложения. Большой интерес к польским бизнесменам проявили и белорусские деловые люди. На встречу с делегацией приехали представители более 50 фирм со всей Беларуси.

Гостеприимство - отличительная черта  белорусских бизнесменов.  Они никогда не забывают, что первое впечатление порой решает исход долгих переговоров.  Однако встреча гостей  с хлебом и солью для деловых людей скорее дань традиции, нежели часть маркетинга.

Во время  встречи  в Минском отделении торгово-промышленной палаты Беларуси бизнесмены говорили не только о достижениях  в двухсторонних отношениях, но и о проблемах. Так польские делегаты посетовали, что белорусские товары очень слабо представлены на их рынке.
Однако руководитель делегации деловых кругов этого европейского региона Андрей Рыбак пообещал это исправить, и вскоре жители Польши познакомятся поближе с  нашими товарами.

Экономические отношения двух стран не стоят на месте. Польша занимает третье место  по объемам внешней торговли   Беларуси со странами вне СНГ.   В прошлом году  в экономику страны привлечено около 20 миллионов долларов польских инвестиций.  Нынешняя же делегация бизнес кругов Польши заинтересована   в сотрудничестве  в области производства  товаров, рассчитанных на массового покупателя - продуктов питания и косметики.  Возможно, именно такие переговоры и встречи будут способствовать появлению узнаваемых белорусских товаров на польском рынке.

# Экономика

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