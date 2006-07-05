В столицу прибыла делегация польских бизнесменов

Предприниматели Польши приезжают в Минск уже во второй раз. Во время своего предыдущего визита они только налаживали контакты с белорусами. А в этот раз привезли уже конкретные предложения. Большой интерес к польским бизнесменам проявили и белорусские деловые люди. На встречу с делегацией приехали представители более 50 фирм со всей Беларуси.

Гостеприимство - отличительная черта белорусских бизнесменов. Они никогда не забывают, что первое впечатление порой решает исход долгих переговоров. Однако встреча гостей с хлебом и солью для деловых людей скорее дань традиции, нежели часть маркетинга.

Во время встречи в Минском отделении торгово-промышленной палаты Беларуси бизнесмены говорили не только о достижениях в двухсторонних отношениях, но и о проблемах. Так польские делегаты посетовали, что белорусские товары очень слабо представлены на их рынке.

Однако руководитель делегации деловых кругов этого европейского региона Андрей Рыбак пообещал это исправить, и вскоре жители Польши познакомятся поближе с нашими товарами.

Экономические отношения двух стран не стоят на месте. Польша занимает третье место по объемам внешней торговли Беларуси со странами вне СНГ. В прошлом году в экономику страны привлечено около 20 миллионов долларов польских инвестиций. Нынешняя же делегация бизнес кругов Польши заинтересована в сотрудничестве в области производства товаров, рассчитанных на массового покупателя - продуктов питания и косметики. Возможно, именно такие переговоры и встречи будут способствовать появлению узнаваемых белорусских товаров на польском рынке.