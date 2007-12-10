В столице стало меньше убыточных предприятий

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их количество сократилось на 42% . Такие данные сегодня озвучили на планерке в городском исполнительном комитете. Меньше всего убытков в торговле и системе общепита. Однако, есть и другие отрасли, где по словам председателя Мингорисполкома Михаила Павлова, можно работать эффективно и с прибылью. К примеру, строительные организации. Если предприятие оказалось в экономических аутсайдерах, значит в управлении допущены ошибки.