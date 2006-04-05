В столице самый низкий уровень безработицы в стране

Уровень безработицы в Минске ниже, чем в среднем по стране в два раза. Он составляет менее 1 процента.В двух миллионном городе не имеют постоянного заработка всего 0.8 % от общего числа населения. Такой результат стал возможным во многом благодаря работе специалистов Центра занятости. В нынешнем году, сообщает руководитель Центра Чеслав Ровба, в городе будет создано не менее 13, 5 тысяч новых рабочих мест. Основной приток безработных в прошлом году происходил за счет уволенных по собственному желанию и соглашению сторон, длительно неработающих и выпускников школ. Более половины безработных - молодежь в возрасте от 16 до 29 лет. При этом и по сей день сохраняется высокий спрос на специалистов рабочих специальностей: квалифицированных рабочих , слесарей, сварщиков, электриков и штукатуров. Чтобы сделать климат на рынке занятости еще более благоприятным, Мингорисполком выделил 14 миллиардов рублей. В нынешнем году эти средства будут освоены в рамках программ по переквалификации, переселению в сельскую местность и другой трудовой адаптации безработных.