В столице пройдет республиканская конференция "Качество-2006"

Определены претенденты на соискание премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2006 года.

На звание лауреата претендуют 60 предприятий различных отраслей промышленности и сферы услуг. Сейчас там находятся экспертные группы. Они оценивают состояние работ по управлению качеством в соответствии с установленными критериями. При этом особое внимание - новым видам продукции и прогрессивным технологиям.

Итоги конкурса будут объявлены на республиканской конференции "Качество-2006", которая состоится в Минске в конце года. Лауреатам вручат дипломы и символы премии. А также предоставят право использовать в маркировке продукции, документации и в рекламных материалах изображения эмблемы премии.

Тем временем, правительство Беларуси до 2010 года утвердило Государственную комплексную целевую научно-техническую программу "Химические продукты и технологии". Среди ее задач - увеличение количества отечественных конкурентоспособных химических продуктов.

В ближайшие 5 лет разработают новые пигменты, компоненты и материалы для лакокрасочной промышленности. Для сельского хозяйства предусмотрен широкий спектр продуктов, включающий ветеринарные препараты и биодобавки для животных, эффективные средства дезинфекции помещений, новое поколение препаратов для обработки семян сельхозкультур. Новые продукты планируется создать для дорожных и строительных организаций. Среди них - улучшенная эмаль для разметки дорог.