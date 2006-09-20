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В столице пройдет республиканская конференция "Качество-2006"

20 сентября 2006 16:06
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Определены претенденты на соискание премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2006 года.

На звание лауреата претендуют 60 предприятий различных отраслей промышленности и сферы услуг. Сейчас там находятся экспертные группы. Они оценивают состояние работ по управлению качеством в соответствии с установленными критериями. При этом особое внимание -  новым видам продукции и прогрессивным технологиям.
Итоги конкурса будут объявлены на республиканской конференции "Качество-2006", которая  состоится в Минске в конце года. Лауреатам вручат дипломы и символы премии. А также предоставят право использовать в маркировке продукции, документации и в рекламных материалах изображения эмблемы премии.

Тем временем, правительство Беларуси  до 2010  года утвердило Государственную комплексную целевую  научно-техническую  программу "Химические продукты и технологии".  Среди ее задач - увеличение  количества отечественных конкурентоспособных химических продуктов.
В ближайшие 5 лет  разработают  новые   пигменты,   компоненты   и   материалы   для лакокрасочной  промышленности. Для сельского  хозяйства предусмотрен  широкий  спектр продуктов,  включающий  ветеринарные препараты  и  биодобавки  для животных,   эффективные  средства  дезинфекции  помещений, новое поколение  препаратов  для  обработки  семян  сельхозкультур. Новые продукты планируется создать для дорожных и строительных организаций. Среди них - улучшенная эмаль для разметки дорог.

# Экономика

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